صنعاء تتهم السعودية بمنع اليمنيين الشماليين من أداء العمرة

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" الحوثيين، عن وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة في صنعاء، إسماعيل ضيف الله، إن "السلطات السعودية منعت دخول المعتمرين اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية".

وأضاف، "وتعمل السلطات السعودية على إرجاعهم من منفذ الوديعة رغم حصولهم على التأشيرة اللازمة للعمرة، بذريعة أنهم من مناطق تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني".

وتابع، "تسييس مناسك الحج والعمرة أمر مرفوض ومن حق كل مسلم أن يحج بيت الله الحرام أو يعتمر ولا يحق لأحد منعه أًو حرمانه من زيارة بيت الله، خاصة بعد استيفاء زوار بيت الله الحرام، للإجراءات والأنظمة المعمول بها".

وعبر وكيل وزارة الأوقاف في صنعاء، عن أسفه من مباركة الحكومة اليمنية هذه الإجراءات التعسفية بحق المعتمرين اليمنيين، معتبرا أنها "تمثل إهانة للمواطن اليمني بصورة عامة".

وجددت الحكومة اليمنية في 30 يناير الماضي، قرارها عدم اعتماد جوازات السفر الصادرة من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" منذ العام 2016م، أي الصادرة بعد سيطرة الجماعة على العاصمة وعدد من المحافظات في كانون الثاني/ يناير من العام 2015م.