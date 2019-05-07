اليمن... الحوثي يدعو البعثات الدبلوماسية للعودة إلى صنعاء

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن إلى العودة لممارسة مهامها من العاصمة صنعاء، ساخرا من الحكومة اليمنية التي تجري لقاءاتها في سفارتها بالعاصمة السعودية الرياض.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "‏لقد أثبت الزمن أن قرار نقل السفارات إلى عدن كان قرارا سياسيا خاطئا وان مبرر المخاطر الأمنية كان فقاعة لبدء مؤامرة العدوان".

وتابع: "اليوم نقول للبعثات الدبلوماسية حان الوقت لعودتكم إلى مقار أعمالكم بالعاصمة بدلا من التزاحم في سفارة واحدة".

لقد اثبت الزمن ان قرار نقل السفارات الى عدن كان قرار سياسي خاطئ وان مبرر المخاطر الامنية كان فقاعة لبدء مؤامرة العدوان اليوم نقول للبعثات الدبلماسية حان الوقت لعودتكم الى مقار اعمالكم بالعاصمة بدلا من الزاحم في سفارة واحدة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 6, 2019

وغادرت معظم البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، العاصمة صنعاء عقب سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات في كانون الثاني/ يناير من العام 2015.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.