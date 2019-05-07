إيران ترد على "المفتقر للفهم العسكري" بعد رسالة أمريكا التحذيرية

قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، إن القوات المسلحة الإيرانية تجري عمليات مراقبة مكثفة لحاملة الطائرات الأمريكية، بعد اكتشاف دخولها البحر المتوسط قبل 21 يوما.

ووصف خسروي هذه الخطوة من جانب واشنطن بأنها "استخدام غير متقن لأدوات بالية من أجل التسبب بحرب نفسية ضد إيران"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وانتقد خسروي مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قائلا إنه "يفتقر إلى الفهم العسكري والأمني".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi بعد دعوة جميع القوات للتأهب للحرب... جنرال إيراني: سنمرغ أنفهم في الخليج

"بناء على الرصد الدقيق للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن حاملة الطائرات لينكولن دخلت قبل 21 يوما البحر المتوسط، وبيان بولتون هو توظيف ساذج لحدث محترق في الحرب النفسية" يقول خسروي.

وأشار إلى "الفشل المستمر للجيش الأمريكي في مواجهة الأزمات الاقليمية" قائلا: "من المستبعد أن يكون لدى قادة الجيش الأمريكي الرغبة لاختبار قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإيرانية المثبتة".

وكان جون بولتون قال إن "أمريكا أرسلت حاملة الطائرات (يو.إس.إس أبراهام لينكولن) وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط "كي تبعث رسالة تحذيرية إلى إيران".

وقبل أيام، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي دعا جميع القوات المسلحة للتأهب للحرب والاستعداد لأي هجوم ليلي، ومواصلة المناورات لتعزيز القدرات الدفاعية، بحسب وكالة مهر.

وأشار اللواء موسوي إلى أهمية تقدير قائد الثورة الإسلامية للجيش والقوات المسلحة والتأكيد على تمسك القوات المسلحة بقيم الثورة والتعاليم الإسلامية.

وشدد اللواء موسوي على اعتبار التهديدات التي تعنونها إيران بجدية، موضحا أنه في البداية من الممكن أن لا تكون هذه التهديدات برية لكن القوات البرية يجب أن تكون على أهبة الاستعداد.