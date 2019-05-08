تسجيل
09:38 08 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

    مسؤول عراقي يكشف سبب مصافحته للملك سلمان ولماذا فتحت له أبواب الكعبة

    © REUTERS / Bandar Algaloud
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف سامي المسعودي، وكيل هيئة الحج والعمرة العراقية، تفاصيل مصافحته العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلق على الجدل حول دخوله إلى جوف الكعبة.

    وقال المسعودي في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تقدمه فضائية "السومرية" العراقية، "أنا رجل دولة وموظف بهيئة الحج… ذهبت إلى الرياض بصفتي وكيل هيئة الحج والعمرة بدعوة من رئيس الوزراء ولم تكن زيارة سرية بل مع قافلة ضمت خمسين مسؤولا حكوميا".

    وتابع المسعودي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوقف الشيعي في العراق، "دخلنا في قاعة كبيرة وبروتوكوليا لابد من المصافحة، فهناك حرج على الدولة إن امتنعت أنا عن المصافحة".

    وأضاف:

    "مسارات الدولة والأعراف والمرجعية كلها تنادي بالانفتاح على الدول".

    وأوضح المسعودي، وهو المستشار في هيئة الحشد الشعبي، بأنه "لدينا موقف متحفظ على الدول إلا أنني كرجل دولة وذاهب مع وفد حكومي لابد من المشاركة بالمصافحة مع الجميع حتى وإن كانت هناك خصومة".

    ولفت إلى أن الوفد العراقي فاوض الجانب السعودي في زيادة الأعداد، مؤكدا على أنه و"لأول مرة تسفر المفاوضات للوصول إلى خمسين ألف حاج عراقي بعد أن كان 33 ألف فقط".

    ​وعن دخوله إلى جوف الكعبة قال المسعودي، "إنني وكرجل مسلم لي الحق بدخول الكعبة كباقي المسلمين… إنني مسلم وأنطق الشهادتين وقبلتي الكعبة وهي كعبة المسلمين وأنا أحد أفراد المسلمين فلماذا تسبب القلق".

    وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسامي المسعودي الأسبوع الماضي، وهو يخرج من جوف الكعبة، وصورة أخرى وهو يصافح الملك سلمان، ووصفوا الصور  بـ"الصادمة"، مذكرين ببعض تصريحات المسعودي التي من بينها تصريح شهير هدد فيه بإزالة حكم "آل سعود"، بعد إعدام السلطات السعودية، رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، مطلع عام 2016، وحينها صرح المسعودي بأن "دماء الشيخ النمر ستغرق آل سعود، وتعجل بفناء مملكتهم التي شيدوها على دماء الأبرياء والفقراء".

    ​ولا تفتح الكعبة الآن إلا مرتين في العام، الأولى: في أول شعبان لغسلها، والثانية: في أول ذي الحجة لغسلها ولتعليق الكسوة الجديدة.

    وتفتح أبواب الكعبة في غير هاتين المرتين بإذن من العاهل السعودي لدخول ضيوف المملكة إليها.

    انظر أيضا:

    السعودية: أمر ملكي بتعيين عبد الهادي المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني
    الخطوط الجوية السعودية ترد على الشائعات وتكشف حقيقة إضراب موظفيها
    إيران تواصل التحرك لمواجهة هجوم واسع قادم من السعودية
    ظريف: الحوثيون يقاتلون بالأسلحة التي سلمتها السعودية لليمن
    السعودية تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أخبار السعودية, العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, السعودية, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تماثيل بوذا في المدينة القديمة باميان، أفغانستان، عام 2010
    معالم أثرية لم تعد موجودة
    إرسال حاملة طائرات إلى شواطئ إيران تهويش من عيار ثقيل
    إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى شواطئ إيران "تهويش من عيار ثقيل"
    مضيق هرمز
    مضيق هرمز... أهم شريان نفطي في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك