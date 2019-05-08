الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تفكيك شبكة تابعة لـ"داعش"

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأربعاء، اختراق وتفكيك شبكة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي تعمل شمالي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وقالت المديرية، في بيان، "بعملية استباقية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية والتخطيط السليم تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات العسكرية ومكافحة الإرهاب، وسرية الواجبات الخاصة من اختراق وتفكيك شبكة إرهابية تمارس نشاطها بين محافظتي صلاح الدين وكركوك من خلال تجهيز المجاميع الإرهابية بالأسلحة والعتاد".

© Photo / Swiss Foundation for Mine Action صور... فتيات عراقيات يشاركن الرجال في إزالة خطر "داعش"

وأضافت أن "العملية شهدت اعتقال الرأس المدبر للشبكة، الذي ضبط بحوزته بنادق كلاشينكوف ومخازن عتاد وجهاز (اتصالات) موتورولا وعدد من أجهزة الموبايل وتجهيزات وعجلة (سيارة) بيك آب وعدد من لوحات تسجيل المركبات وهويات تعريفية مزورة تخص إحدى الجهات".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ومنذ ذلك الحين تواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.