الجيش السوري يدمر أوكارا لـ"جبهة النصرة" بالهبيط وقلعة المضيق بريفي حماة وحلب

دمر الجيش السوري، اليوم الخميس، أوكار وتحصينات لإرهابي "جبهة النصرة" في إطار ردها على خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بأن الجيش السوري نفذ ضربات دقيقة على أوكار وتجمعات لتنظيم "جبهة النصرة" في بلدة قلعة المضيق بالريف الشمالي ما أسفر عن القضاء على العديد من إرهابييه وتدمير مواقع محصنة وأسلحة وذخيرة.

يتبع…