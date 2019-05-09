قوات الدعم السريع في السودان تضبط كميات كبيرة من الذهب قبل تهريبها

وجاء في بيان صحفي، لقوات الدعم السريع، اليوم الخميس، أكدت فيه "ضبط طائرة خاصة بشركة أجنبية تشرع في تهريب كميات كبيرة من الذهب بولاية نهر النيل".

وأضاف البيان "وقد أجري تحقيقا حول الأمر، ومن المتوقع أن تهبط الطائرة بمطار الخرطوم الدولي في غضون الساعات القادمة".

كما أشار البيان إلى أن "الذهب المقبوض، يأتي في إطار الدور الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد عزل البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف.

ابن عوف لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.