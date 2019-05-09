ضبط مستودع أسلحة وذخائر في ريف دمشق (فيديو)

ضبطت السلطات السورية مستودع ذخائر وأسلحة من مخلفات التنظيمات المسلحة في ريف دمشق، تضمن بنادق آلية ورشاشات وقواذف "آر بي جي".

وذكرت وكالة "سانا"، أن الجمارك السورية عثرت على مستودع أسلحة من مخلفات الإرهابيين يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة في محافظة ريف دمشق.

وأشار مدير مديرية مكافحة التهريب في إدارة الجمارك غياث حمدان، اليوم الخميس، إلى أنه "بعد ورود معلومات إلى مديرية الجمارك العامة قام عناصر مديرية مكافحة التهريب بضبط مستودع للأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات المجموعات الإرهابية في إحدى التلال بريف دمشق".

ولفت المسؤول إلى أن "الأسلحة المضبوطة تضمنت بنادق آلية ورشاشات وقواذف "آر بي جي" وعبوات ناسفة محلية الصنع وأحزمة ناسفة وقواذف محمولة على الكتف وقنابل وأجهزة اتصال فضائي وكمية كبيرة من الذخائر المتنوعة".

وكانت السلطات المختصة في سوريا ضبطت في بداية الشهر الحالي كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية الصنع في المنطقة الجنوبية.

ووفقا لوكالة "سانا"، فقد عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية الصنع، أثناء تمشيطها المناطق المحررة جنوب سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أنه من خلال "المتابعة الأمنية لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش في المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع الأهالي تم العثور على كميات من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة خبأتها المجموعات الإرهابية بمستودعات تحت الأرض قبل اندحارها من المنطقة".