نحو 200 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى

أدى نحو 200 ألف من الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى، بعد أن خففت إسرائيل القيود المفروضة على دخول سكان الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة.

وجرت صلاة الجمعة تزامنا مع إجراءات مشددة شرعت بها السلطات الإسرائيلية، منذ ساعات صباح اليوم الأولى، من خلال الانتشار الواسع لعناصر قواتها ودورياتها العسكرية والشرطية ووحداتها في مختلف أنحاء المدينة المقدسة، خاصة على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، وذلك بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

© AFP 2019 / قرار عاجل من العاهل المغربي بشأن المسجد الأقصى

في الوقت نفسه، أغلقت السلطات محيط سور القدس التاريخي، والطرقات والشوارع المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، والتي شملت إغلاق الشوارع في حي راس العامود ببلدة سلوان، وطريق أريحا وحي واد الجوز.

وذكرت الوكالة أن إسرائيل سمحت للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول إلى المسجد الأقصى دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر حواجز ضخمة مقامة على مداخل المدينة.

وقال كميل أبو ركن، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تغريدة على تويتر، إن ما يقارب من 68 ألفا من سكان الضفة الغربية دخلوا القدس عبر المعابر المختلفة المؤدية إليها.