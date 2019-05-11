شيخ الأزهر: الشريعة قائمة على المصلحة

قال شيخ الأزهر د.أحمد الطيب إن الشريعة الإسلامية مبينة كلها على المصلحة.

وأضاف شيخ الأزهر، أن الشريعة قائمة على المصلحة، ولكن المصلحة مقيدة بأن تكون معتبرة شرعًا، وذلك عبر برنامجه التلفزيوني الرمضاني.

وأوضح الإمام الأكبر أن هناك بعض المصالح ليست معتبرة شرعًا مثل الربا، فهذا يضر بالمجتمع، وبالتالى لا يلتفت إليها.

ولفت الطيب إلى أن "الغاية فى الإسلام هى احترام الإنسان وأخذ مصلحته فى الاعتبار، لذلك فالأربعة الذين قتلوا طفلًا صغيرًا فى اليمن، أمر سيدنا عمر بن الخطاب بقتلهم، فقال له البعض هذا طفل وهؤلاء أربعة؟ فقال لهم: "لو تمالئ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به".