شقيق أمير قطر يكشف نعمة أهدتها "دول المقاطعة" إلى القطريين

ونشر الشيخ خليفة، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أرادوا الحصار نقمة، فأصبح بفضل الله نعمة".
أرادوا الحصار نقمة ، فأصبح بفضل الله نعمة— خليفة بن حمد (@KHK) May 10, 2019
وعدد الشيخ خليفة الإنجازات التي حققتها بلاده على مدار العامين الماضيين، كما نشر مقطع فيديو، لعملية إطلاق القمر الصناعي "سهيل 2" نحو الفضاء.
قطر ما بعد الحصار— خليفة بن حمد (@KHK) May 8, 2019
• مترو الدوحة
• طرق بمواصفات عالمية
• محطات كهرباء
• خزانات استراتيجية للماء
• مشاريع التسليح والأمن
• الاكتفاء الذاتي في مشاريع الأمن الغذائي
• ميناء حمد
• تنامي اسطولنا الجوي
تحت قياده سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
دم و اشتك
وتشهد منطقة الخليج، أزمة "غير مسبوقة"، اندلعت في يونيو/ حزيران 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشكل قاطع وتتهم الدول الأربعة بالتدخل في شؤونها الداخلية.
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