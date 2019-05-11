بعد حوالي 220 يوما على مقتله… أردوغان للسعودية عن خاشقجي: أين هي عدالتكم

تساءل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة إلى المملكة العربية السعودية عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، أين هي عدالتكم.

وألقى أردوغان كلمة خلال فعالية رمضانية بإسطنبول، قال فيها إن السعوديين قالوا لنا سنقوم بما يلزم لا تقلقوا.

وتابع الرئيس التركي:

لم يصدر بعد أي صوت أو موقف (من الرياض) تجاه الموظفين الذين أرسلتهم السعودية (إلى إسطنبول) بخصوص جريمة قتل خاشقجي.

#عاجل | #أردوغان: لم يصدر بعد أي صوت أو موقف (من الرياض) تجاه الموظفين الذين أرسلتهم #السعودية (إلى إسطنبول) بخصوص جريمة قتل #خاشقجي (كلمة خلال فعالية رمضانية بإسطنبول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 11, 2019

وأضاف أردوغان:

إسرائيل تستمد قوتها من صمت المجتمع الدولي، ووصل بها الحد لقصف وسائل إعلام وهيئات إغاثة واستهدفت وكالة الأناضول، لأنها لا تريد لأحد أن يطلع العالم على حقيقة أفعالها.

#عاجل | #أردوغان: #إسرائيل تستمد قوتها من صمت #المجتمع_الدولي ووصل بها الحد لقصف وسائل إعلام وهيئات إغاثة واستهدفت #وكالة_الأناضول لأنها لا تريد لأحد أن يطلع العالم على حقيقة أفعالها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 11, 2019

وزاد الرئيس التركي في كلمته، مساء اليوم، السبت: لم نسمع صوت أحد عندما ألغيت الانتخابات الرئاسية النمساوية، بعد عامين على إجرائها، لكن مجرد اعتراضنا (على نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول) أزعج الغرب.

#عاجل | #أردوغان: لم نسمع صوت أحد عندما ألغيت الانتخابات الرئاسية النمساوية بعد عامين على إجرائها، لكن مجرد اعتراضنا (على نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول) أزعج الغرب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 11, 2019

وأوضح أردوغان أن الغرب دائما ما يرجح مصالحه على القيم الإنسانية، وخياراته تتجه دائما نحو النفط والدولار.