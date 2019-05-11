بعد حوالي 220 يوما على مقتله… أردوغان للسعودية عن خاشقجي: أين هي عدالتكم

وألقى أردوغان كلمة خلال فعالية رمضانية بإسطنبول، قال فيها إن السعوديين قالوا لنا سنقوم بما يلزم لا تقلقوا.
#عاجل | #أردوغان لـ #السعودية عن #مقتل_خاشقجي: أين هي عدالتكم؟— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 11, 2019
وتابع الرئيس التركي:
لم يصدر بعد أي صوت أو موقف (من الرياض) تجاه الموظفين الذين أرسلتهم السعودية (إلى إسطنبول) بخصوص جريمة قتل خاشقجي.
#عاجل | #أردوغان: لم يصدر بعد أي صوت أو موقف (من الرياض) تجاه الموظفين الذين أرسلتهم #السعودية (إلى إسطنبول) بخصوص جريمة قتل #خاشقجي (كلمة خلال فعالية رمضانية بإسطنبول)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 11, 2019
وأضاف أردوغان:
إسرائيل تستمد قوتها من صمت المجتمع الدولي، ووصل بها الحد لقصف وسائل إعلام وهيئات إغاثة واستهدفت وكالة الأناضول، لأنها لا تريد لأحد أن يطلع العالم على حقيقة أفعالها.
#عاجل | #أردوغان: #إسرائيل تستمد قوتها من صمت #المجتمع_الدولي ووصل بها الحد لقصف وسائل إعلام وهيئات إغاثة واستهدفت #وكالة_الأناضول لأنها لا تريد لأحد أن يطلع العالم على حقيقة أفعالها— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 11, 2019
وزاد الرئيس التركي في كلمته، مساء اليوم، السبت: لم نسمع صوت أحد عندما ألغيت الانتخابات الرئاسية النمساوية، بعد عامين على إجرائها، لكن مجرد اعتراضنا (على نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول) أزعج الغرب.
#عاجل | #أردوغان: لم نسمع صوت أحد عندما ألغيت الانتخابات الرئاسية النمساوية بعد عامين على إجرائها، لكن مجرد اعتراضنا (على نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول) أزعج الغرب— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 11, 2019
وأوضح أردوغان أن الغرب دائما ما يرجح مصالحه على القيم الإنسانية، وخياراته تتجه دائما نحو النفط والدولار.
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