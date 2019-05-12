العراق والكويت يؤكدان أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات بالمنطقة

بغداد — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية، اليوم الأحد، فإن الجانبين ناقشا خلال لقاءهما اليوم بالكويت، "العلاقات التي تربط بغداد بالكويت، والعمل على تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة".

© Sputnik . Pavel Gerasimov العراق يسلم الكويت "مسروقات" حصل عليها وقت الغزو

وثمّن الوزير الحكيم "مواقف الكويت الداعمة للعراق، وجهودها على الساحة العربية في تعزيز مسار التضامن العربي المشترك بما يرسّخ السلم، والأمن، والاستقرار بالمنطقة"، معربا عن "اهتمام العراق باستمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات".

كما بحث الجانبان "التطورات الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، فضلا عن دفع آليات التشاور، والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا، والتطورات المتلاحقة في المنطقة".

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أن حاملة الطائرات إبراهام لنكولن، التي أرسلت لتحذير إيران بطريقها إلى الخليج، فيما وصلت قاذفات أميركية من طراز "بي-52" إلى قاعدة أميركية في قطر.

وبوقت سابق من اليوم، أعلنت المنافذ الحدودية بالعراق، في بيان، عن اتفاق (عراقي — كويتي) على بناء منفذ سفوان الحدودي وتوفير البنى التحتية لعمل المنفذ، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على قيام الجانب الكويتي ببناء منفذ سفوان كمنحة وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ.

وكان وفد عراقي يضم 15 مسؤولا، غادر العراق أمس السبت، إلى الكويت، على رأسه وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الذي يترأس على مدى يومين أعمال اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما منذ عام 2003 عقب إسقاط النظام العراقي السابق، غزا دولة الكويت عام 1991 واعتبرها المحافظة الـ 19 لبلاده، على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.