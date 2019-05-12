ولي العهد السعودي يفي بوعده

استقبلت السلطات السعودية طفل يمني، أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنقله إلى المملكة، بعدما علم بحالته.

قال محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، اليوم الأحد 12 مايو/ آيار، إن الطفل اليمني رواف آل عوفان، وصل إلى المملكة لإجراء فحوصات طبية ولتقييم حالته الصحية.

تنفيذا لأمر سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان بمعالجة الطفل #اليمني رواف ال عوفان على حساب سموه الخاص. فقد تم ترتيب نقل #رواف الى الرياض برفقة والده وبرعاية فريق طبي سعودي ويجري حاليا فحصه وتقييم حالته في احد المستشفيات التخصصية بالرياض. pic.twitter.com/6CZrnEwBrf — محمد ال جابر (@mohdsalj) May 12, 2019

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، أنه سيتكفل، بتكاليف علاج الطفل اليمني.

وسيخضع الطفل اليمني إلى مجموعات من الفحوصات الطبية، لتقييم حالته، وفقا لتغريدة نشرها السفير عبر صفحة السفير السعودي لدى اليمن على "تويتر".

ويعاني الطفل اليمني من ورم خبيث أفقده إحدى عينيه، ومن المقرر أن يتم علاجه في أحد المستشفيات التخصصية في العاصمة السعودية، الرياض.