قيادي سابق من "القاعدة" يتحدث عن ثورة محمد بن سلمان (فيديو)

كشف رئيس المجلس العسكري لتنظيم القاعدة في السعودية علي الفقعسي، علاقة الإخوان المسلمين بالقاعدة، موضحا أن كل التيارات المتطرفة خرجت من رحم جماعة الإخوان أو استفادت من تأصيلاتها.

واتهم الفقعسي، المحكوم عليه بالسجن 45 عاما، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "الليوان"، الذي يقدمه الإعلامي عبد الله المديفر، على شاشة "روتانا خليجية"، إيران، بدعم الإرهاب، موضحا أن "إيران كانت تسهل عمل القاعدة لضرب أمريكا، ولأنهم كانوا يدعمون الإرهاب بشكل مباشر".

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تشهد اليوم، ثورة حقيقية قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك للعودة لبساطة الدين، وهو الأصل، لافتا إلى أن هذه الثورة لو كانت قبل 20 عاما ما استطاع أن يكون متواجدا اليوم.

#علي_الفقعسي_في_ليوان_المديفر

اليوم قامت ثورة حقيقية قادها سمو #محمد_بن_سلمان للعودة لبساطة الدين، ولو كانت هذه الثورة قبل 20 عاما ما كنت هنا الآن! pic.twitter.com/V2c4hAOVHa — الليوان (@Fealsora) May 12, 2019

ونفى الفقعسي، تورطه في أي عمليات خطف في الداخل السعودي، مؤكدا أنه أوقف سلطان القحطاني، أثناء تخطيطه لإحدى هذه العمليات، إذ اتصل به هاتفيا وطلب منه ذلك، متابعا: "توجهي كان اختطاف الأجانب والطائرات". وروي تفاصيل اعتقاله وتصفية نشاط خليته، مشيرا إلى أن البعض اعترف عليه ومعه 19 شخصا في تفجيرات الرياض 2003.

وتابع: "أنا تغيرت فعليا أما ناصر الفهد فلم يتغير، ولا زال يكفر ويلعن في السجن".وأضاف: "أنا الآن مطمئن لأن ولدي محمي، وجاء ولدي وزوجتي في حفل السجن باليوم الوطني، وكنت أُلقنه حب الوطن والفخر بالبيعة للملك وولي العهد على السمع والطاعة".