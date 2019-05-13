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13:23 13 مايو/ أيار 2019
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    الأمير محمد بن سلمان

    قيادي سابق من "القاعدة" يتحدث عن ثورة محمد بن سلمان (فيديو)

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    كشف رئيس المجلس العسكري لتنظيم القاعدة في السعودية علي الفقعسي، علاقة الإخوان المسلمين بالقاعدة، موضحا أن كل التيارات المتطرفة خرجت من رحم جماعة الإخوان أو استفادت من تأصيلاتها.

    واتهم الفقعسي، المحكوم عليه بالسجن 45 عاما، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "الليوان"، الذي يقدمه الإعلامي عبد الله المديفر، على شاشة "روتانا خليجية"، إيران، بدعم الإرهاب، موضحا أن "إيران كانت تسهل عمل القاعدة لضرب أمريكا، ولأنهم كانوا يدعمون الإرهاب بشكل مباشر".

    وأوضح أن المملكة العربية السعودية تشهد اليوم، ثورة حقيقية قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك للعودة لبساطة الدين، وهو الأصل، لافتا إلى أن هذه الثورة لو كانت قبل 20 عاما ما استطاع أن يكون متواجدا اليوم.

    ونفى الفقعسي، تورطه في أي عمليات خطف في الداخل السعودي، مؤكدا أنه أوقف سلطان القحطاني، أثناء تخطيطه لإحدى هذه العمليات، إذ اتصل به هاتفيا وطلب منه ذلك، متابعا: "توجهي كان اختطاف الأجانب والطائرات". وروي تفاصيل اعتقاله وتصفية نشاط خليته، مشيرا إلى أن البعض اعترف عليه ومعه 19 شخصا في تفجيرات الرياض 2003.

    وتابع: "أنا تغيرت فعليا أما ناصر الفهد فلم يتغير، ولا زال يكفر ويلعن في السجن".وأضاف: "أنا الآن مطمئن لأن ولدي محمي، وجاء ولدي وزوجتي في حفل السجن باليوم الوطني، وكنت أُلقنه حب الوطن والفخر بالبيعة للملك وولي العهد على السمع والطاعة".

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    الكلمات الدلالية:
    تصفية بن لادن, جماعة الإخوان المسلمين, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, تنظيم القاعدة, الحكومة الأفغانية, الديوان الملكي السعودي, وزارة الداخلية السعودية, محمد بن سلمان, أسامة بن لادن, السعودية, أفغانستان
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