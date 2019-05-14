قوات الدعم السريع تطلق الرصاص على معتصمين في الخرطوم

أطلقت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، الرصاص على معتصمين ينصبون الحواجز في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم.

© REUTERS / STRINGER قوات الدعم السريع السودانية ترد على مزاعم اعتدائها على المتظاهرين

الخرطوم — سبوتنيك. وقال مراسل " سبوتنيك " في الخرطوم إن "كافة الطرق المؤيدة لمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة أغلقت، بعد يوم من مقتل ستة معتصمين على الأقل في مقر الاعتصام، خلال عملية دهم بالرصاص الحي".

وأفاد المراسل بأن "قوات الدعم السريع أطلقت الرصاص على معتصمين أقاموا حاجزا بشارع البلدية بالعاصمة السودانية الخرطوم"، مشيرا إلى أن القوات "تغلق جميع الطرق المؤدية بساحة الاعتصام بالقيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم".

وسمع دوي إطلاق نار قرب وسط العاصمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بعد اشتباك قوات الأمن والقوات شبه النظامية مع المحتجين الذين أغلقوا الطرق، وفقا لوكالة "رويترز".

وتطورت الأوضاع الميدانية بصورة مؤسفة في محيط ساحة الاعتصام والشوارع المؤدية له، وتعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي، وأصيب 10 بإصابات متفاوته في أرجلهم ونقلوا إلى المستشفى، فيما شهدت الشوارع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة اعتداء على المواطنين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي "الدعم السريع".

من جانبه، قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن ضابطا بالشرطة العسكرية قتل وأصيب عدد كبير من المحتجين في اشتباكات بالخرطوم. واتهم المجلس، في بيان، مجموعات مسلحة غير سعيدة بالتقدم في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، بفتح النار في مواقع الاحتجاجات والتحريض على العنف، وفقا لرويترز.

وقال: "دخلت هذه المجموعات إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها والتحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".