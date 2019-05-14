15 معلومة عن الكوبري الذي طلبت مصر تسجيله لدى موسوعة "غينيس"

تقدمت شركة "المقاولون العرب" المصرية رسميا بطلب لدى موسوعة "غينيس" لتسجيل جسر "تحيا مصر الشرقي "الكوبري الملجم"، كأعرض جسر معلق في العالم.

ويعد محور روض الفرج من أهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة التي تنفذها مصر تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشريك الرسمى لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام)، إن الكوبرى الجديد الذي من المقرر أن يشهد افتتاحه قريبا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد نقلة هندسية هامة لمصر وبخاصة في المشروعات القومية الكبرى والتي يمكن أن تشهد المزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة القادمة لأن هناك العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في مصر والتي تعد إنجازات وإعجازات هندسية يمكن تسجيلها كأرقام قياسية عالمية بجينيس للأرقام القياسية، بحسب موقع جريدة "الجمهورية" المصرية.

#أخبار_مصر مصر تطالب بتسجيل محور روض الفرج أعرض جسر بالعالم بموسوعة جينيس https://t.co/Yb2Y3tK2XZ pic.twitter.com/kM9UNnlLCm — الجمهورية اونلاين (@agomhuriaonline) May 14, 2019

​وأشار إلى أن الحد الأدنى الذي حددته جينيس للأرقام القياسية العالمية لتحطيم هذا الرقم هو 65.235 متر، بناء على مجموعة الشروط والأحكام التي تحكم هذا الرقم القياسي والتي تحكم عملية قياس أبعاد الكوبري التي ستعتمدها جينيس للأرقام القياسية.

وتمنى مقلد أن ينجح الكوبري في تحقيق جميع الشروط وتجاوز الرقم المطلوب لتسجيل هذا الإنجاز الكبير.

ويسعى جسر "تحيا مصر" إلى التفوق على جسر "بورت مان" في كندا، الذي يعد أكبر جسر معلق في العالم منذ عام 2012.

ونشر موقع صحيفة "الشروق" المصرية 15 معلومة بخصوص الكوبري العملاق.

1. تعتمد فكرة إنشاء المشروع على تخفيف الضغط المروري على المحاور الرئيسية مثل محور 26 يوليو.

2. تبلغ تكلفة مشروع محور روض الفرج 5 مليارات جنيه.

3. المرحلة الأولى من المحور تبدأ من الطريق الدائري حتى طريق "القاهرة — إسكندرية" الصحراوي بطول 30 كيلومترا.

4. تقدر تكلفة المرحلة الثانية من المشروع بنحو 4 مليارات جنيه.

5. يبلغ إجمالي وزن الهيكل المعدني العلوي للمحور نحو ‏‏10 آلاف طن.

6. يتكون المحور من اتجاهين و6 حارات مرورية بكل اتجاه ويشمل 31 مطلعا ومنزلا.

7. يبدأ الكوبري الملجم من ميدان الخلفاوي على كورنيش النيل بشبرا ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق.

8. يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة الكبرى.

9. يحتوى الكوبري على ممشى زجاجي بطول الكوبري للمواطنين.

10. يصل عرض الكوبري في المنتصف إلى 66.8 متر، وعرض الفتحة الملاحية 300 متر.

11. يشارك في تنفيذ الأعمال‏ 4 آلاف مهندس وفني وعامل ذوو خبرة.

12. يتم استخدام ترسانة من المعدات لإنجاز المشروع أهمها ‏50 ونشا لحمولات مختلفة تصل إلى 600 طن، و‏27 ماكينة دق خوازيق لاستكمال المشروع.

13. دخلت في تنفيذه عبارتان بتكلفة 46 مليون جنيه مصنعة خصيصًا للمشروع.

14. تم تنفيذ الكوبري في مدة زمنية تقارب 3 سنوات.

15. يعتبر أول مشروع كوبري عملاق يتم تنفيذه وتصميمه بأياد مصرية خالصة.