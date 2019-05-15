العراق يكشف تفاصيل عملية إنزال جوي غربي البلاد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية قتل 9 من عناصر "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وتدمير أنفاق ومقر قيادة تابعة للتنظيم بعملية إنزال للقوات العراقية في وادي حوران بالأنبار غربي البلاد.

© AP Photo / Hadi Mizban الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جميع الموظفين الحكوميين من العراق

القاهرة — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، في بيان اليوم الأربعاء: "عملية نوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من طيران الجيش والتحالف الدولي، نفذت قيادة العمليات الخاصة الأولى عمليات إنزال جوي وتعقب لفلول عصابات داعش الإرهابي في صحراء وادي حوران".

وأضاف البيان أن العملية "أسفرت عن قتل 9 من إرهابيي داعش وتدمير مقر قيادة ومخابئ أسلحة وعبوات ناسفة وأنفاق للتنقل والتخفي ولا زالت العمليات مستمرة".

وأعلن العراق، أمس، أن القوات العراقية، وفق معلومات استخبارية دقيقة، من الإطاحة بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لـ "داعش" في محافظة الأنبار غربي العراق.

وجاء في بيان مديرية الاستخبارات العسكرية: "عملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 من الإطاحة بأحد الإرهابيين وتلقي القبض عليه في منطقة صوفية الرمادي بالأنبار".

وأضاف البيان: "حيث يعد هذا الإرهابي المسؤول عما يسمى بـ (ديوان الدعوة والإرشاد) لعصابات "داعش" الإرهابية، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".