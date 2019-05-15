تسجيل
15:39 16 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    كنيسة القديس سيباستيان في نيغومبو بعد سلسلة من الانفجارات في سريلانكا

    عبد الباري عطوان لـ"سبوتنيك": "داعش" ربما ينتقل إلى جنوب شرق آسيا لضرب الصين

    © REUTERS / Stringer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21

    تزايدت الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) خلال السنوات القيلية الماضية، في منطقة جنوب شرق آسيا، وأخرها كان التفجيرات في سيريلانكا.

    ومع تراجع "داعش" في كل من العراق وسوريا، فر الكثير من عناصر هذا التنظيم إلى مناطق أخرى من العالم، ولعل أبرزها شمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

    وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، تحدث المحلل السياسي والصحفي عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية في لندن، عن أسباب انتقال عناصر "داعش" إلى دول جنوب شرق آسيا، وكيف ومن يسهل عمليه هذا الانتقال.

    داعش يغير الاستراتيجية

    يرى عطوان أن تنظيم "داعش" الإرهابي قد غير من استراتيجيته وأسلوب عمله، ويقول: "بعد هزيمة التنظيم وفشل خطته لإقامة دولته المزعومة، بدأ يبحث عن أساليب أخرى، والعودة على وجه التحديد إلى نهج تنظيم "القاعدة". وداعش بطبيعة الحال هو امتداد للقاعدة، لكنه لم يتبنى استراتيجية هذا التنظيم، بشن هجمات وعمليات إرهابية وإلحاق الأذى بمن تعتبرهم أعداءها، بل أراد إقامة دولة الخلافة المزعومة، لكن عندما انهارت وهزمت، بدأ يعود  إلى النبع الأساسي لتنظيم القاعدة، وشن عمليات تحت الأرض، والآن هو يتمدد بهذا الشكل، وتبحث عن المناطق الرخوة في العالم الإسلامي، من أجل أن يجد له قواعد جديدة".

    كيف ينتقل عناصر التنظيم

    ويرى عطوان أن التنظيم كان على علم بقرب انهيار دولته، ويكمل: "طلب التنظيم من عناصره الذهاب إلى شمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، قبل فترة من انهيار دولة الخلافة، حين أدرك التنظيم بأن أيامه باتت معدودة، فبدأ بإرسال هؤلاء وتهريبهم إلى مناطق جديدة، سيعتمد عليها بعد انهيار الدولة".

    ويضيف: "هؤلاء لا تستطيع التعرف على أحد منهم إذا حلق لحيته وغير ملابسه، وذهب عبر الحدود التركية أو غيرها، ومن السهل عليه التحرك والتنقل، وخاصة أن آلاف يعبرون الحدود بشكل طبيعي أو تهريب، والتنظيم استعد لهذه المرحلة مبكرا، وأرسل عناصره لفتح فروع هناك، لكي يكون جاهزا لهذه المرحلة، وهي مرحلة الإرهاب".

    من يساهم في عملية الانتقال

    يرجح الكاتب عبد الباري بأن بعض الأطراف قد ساهمت في عملية نقل العناصر من العراق وسوريا إلى دول آسيا، ويوضح: "أنا لا أستبعد أن تكون هناك جهات تحاول أن تسهل هذه العملية، لاستخدامهم للوصول إلى أهدافها، فهناك دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وهناك أيضا دول عربية، فمن غير المستبعد أن تكون هذه الأطراف ساعدت بنقل هذه العناصر بشكل مباشر أو غير مباشر، وسهلت انتقالهم إلى المناطق الجديدة أو الرخوة من العالم الإسلامي، سواء في شمال أفريقيا أو جنوب شرق آسيا، وهو أمر متوقع، كما أن التنظيم يمتلك الخبرة في هذا الإطار".

    وتابع: "داعش هو امتداد لتنظيم القاعدة، الذي كان قد أنشأ فروع كبيرة له في تلك المناطق أيام أسامة بن لادن، وما يجري حاليا ليس فقط إعادة هذه الفروع، إنما أيضا تحديثها برأس المال والمقاتلين".

    ويتابع: "هناك عدة طرق لدعم هذه الجماعات، وليس شرطا أن يكون هذا الدعم مباشرة من قبل الولايات المتحدة أو غيرها، بل يلجأون إلى دول عربية أو جهات وجماعات متشددة عربية، وهي التي تقوم بتقديم العون للجماعات المتطرفة، للقيام بعمليات إرهابية".  

    النتيجة المرجوة من الانتقال

    أما عن النتائج المحتملة لنقل التنظيم نشاطه إلى جنوب شرق آسيا فيرى عطوان: "الجهات التي تدعم تنظيم داعش تبحث عن هدف واحد، ألا وهو استخدام هذه الجماعات المتطرفة كورقة ضغط، وأن تكون فزاعة للحكومات لتنفيذ مخططات معينة، وزعزعة استقرار الدول، وهذا الأمر معروف، للأسف هناك سياسات دولية قذرة في هذا المجال، فكما استخدمت المتطرفين في أفغانستان لمصالحها، يمكن كذلك استخدامهم في شمال أفريقيا أو جنوب شرق آسيا، للضعط على جهات أو حكومات أو حتى على الشعوب في هذه الدول".

    ويضيف: "العامل الجغرافي لم يعد عاملا أساسيا في ظل سهولة الحركة في العالم، ووجود داعش في جنوب شرق آسيا، ربما يعطي الفروع هناك دافعا كبيرا لسبب بسيط، كأن تكون هذه الدول نقطة انطلاق للتحرك في مناطق أخرى من العالم، كأوروبا وشمال آسيا أو أستراليا".

    ويتابع: "هذه التنظيمات دائما ما تبحث عن المناطق الرخوة وعن الإسلام المتشدد في هذه الدول، لتحويل هذه المناطق إلى قواعد انطلاق لتنفيذ عمليات أخرى، فلو أرادوا تنفيذ عملية في أستراليا أو الصين مثلا، لربما كان من الأسهل لو أن هذه العناصر موجودة في الفلبين أو تايلاند أو الهند على سبيل المثال".

    ويختم عطوان: "في حال انهيار المفاوضات التجارية الصينية الأمريكية، لا استبعد أن تستخدم الولايات الأمريكية ورقة هذه الجماعات لتهديد أمن واستقرار الصين". 

    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاتحاد الأوربي, أبو بكر البغدادي, أخبار الخليج, داعش الإرهابي, أخبار تايلاند, أخبار آسيا, أخبار الفلبين, أخبار الهند, أخبار الصين, أخبار العراق, أخبار سوريا, أخبار الولايات المتحدة, داعش, الاتحاد الأوربي, جنوب آسيا, الولايات المتحدة, الفلبين, آسيا, تايلاند, الخليج العربي, العراق, الصين, سوريا, الهند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مسؤولة في محطة مترو ماياكوفسكايا، موسكو 1980
    "قصور تحت الأرض": مترو موسكو يحتفل بعامه الـ 84
    هل من زر إعادة تشغيل جديد في العلاقات الروسية الأمريكية؟
    هل من "زر إعادة تشغيل" جديد في العلاقات الروسية الأمريكية
    حاملة الطائارات الأمريكية أبراهام لنكولن
    حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك