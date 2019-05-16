فيديو للسفن المتضررة قبالة السواحل الإماراتية يكشف العديد من الأسرار

أظهر مقطع فيديو تم تصويره في أعماق البحر، مدى الضرر الذي تعرضت له السفن الأربع التي تم تخريبها قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.

ووفقا للفيديو الذي نشرته قناة "العربية"، تعرضت السفن للتخريب بنفس الطريقة، مع تباين حجم الضرر.

وكانت السفن تبعد عن بعضها كيلومترات فقط، كما أن سفناً أخرى كانت في نفس المنطقة، كما تعرضت السفينة "أمجاد" للحجم الأكبر من الضرر.

وأشارت رسالة مشتركة بين السعودية والإمارات والنرويج إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن التحقيق لا يزال جاريا فيما يتعلق بالعمليات التخريبية.

وكانت سفينتين تحملان العلم السعودي، بينما حملت السفينة الثالثة العلم النرويجي، فيما حملت السفينة الرابعة علم دولة الإمارات.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد الماضي، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن عملا تخريبا، في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، استهدف ناقلتي نفط سعوديتين، تابعتين لشركة "أرامكو"، لافتا إلى تضرر هيكلي السفينتين.

وعلى جانب آخر، وصفت طهران الحادثة بالـ"مقلقة والمؤسفة"، مطالبة بفتح تحقيق لكشف ملابساتها.