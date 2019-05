فيديو للسفن المتضررة قبالة السواحل الإماراتية يكشف العديد من الأسرار

View this post on Instagram

فيديو مصور من تحت البحر يظهر السفن الأربع التي تعرضت للتخريب قبالة ميناء #الفجيرة الإماراتي. ويبدو في الفيديو أن السفن الأربع تم العبث بها بنفس الطريقة، مع اختلاف حجم الضرر. وكانت السفن تبعد عن بعضها كيلومترات فقط، كما أن سفناً أخرى كانت في نفس منطقة مخطاف الفجيرة

