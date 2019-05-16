الإمارات... سقوط طائرة ومقتل قائدها ومساعده

أعلنت الإمارات سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي اليوم (الخميس)، على متنها 4 أشخاص ما أدى إلى وفاة قائد الطائرة ومساعده.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لحكومة دبي فإن الطائرة من نوع "دايموند 43" تابعه لشركة هوني ويل، وقد كان على متنها 4 أشخاص، ويرجح سقوطها جراء خلل فني، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: حادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها ٤ ركاب نجم عنها وفاة قائد الطائرة و مساعده، والفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث. pic.twitter.com/VsXmu2V427 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 16, 2019

وذكر المكتب في بيانه أن عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي بسبب الحادث، مؤكدا وجود الفرق المختصة في موقع الحادث.