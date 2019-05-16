الإمارات تكشف تفاصيل سقوط طائرة بالقرب من مطار دبي

كشفت هيئة الطيران المدني الإماراتية النقاب عن تفاصيل سقوط طائرة بالقرب من مطار دبي، اليوم، الخميس.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في دبي عن تحطم طائرة صغيرة قرب مطار دبي، ومقتل ثلاثة بريطانيين، وشخص من جنوب أفريقيا كانوا على متنها. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأوضحت الهيئة الإماراتية أن الطائرة ذات أربع مقاعد من نوع DA42، تابعة للمملكة المتحدة، وكانت في مهمة لمعاينة أنظمة الملاحة الأرضية في مطار دبي.

وأوضحت الهيئة أن التحقيق جار في ملابسات سقوط الطائرة، ولكن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: حادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها ٤ ركاب نجم عنها وفاة قائد الطائرة و مساعده، والفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث. pic.twitter.com/VsXmu2V427 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 16, 2019

وفي وقت سابق من مساء اليوم، الخميس، أعلنت الإمارات سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي اليوم، على متنها 4 أشخاص ما أدى إلى وفاة قائد الطائرة ومساعده.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لحكومة دبي، فإن الطائرة من نوع "دايموند 43" تابعه لشركة هوني ويل، وقد كان على متنها 4 أشخاص، ويرجح سقوطها جراء خلل فني، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وذكر المكتب في بيانه أن عمليات مطار دبي الدولي تسير، بشكل طبيعي، بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي، كإجراء احترازي بسبب الحادث، مؤكدا وجود الفرق المختصة في موقع الحادث.