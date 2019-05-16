بعد تهديدات بالقتل والاغتصاب... إسرائيل تشيد بملكة جمال العراق

أشادت إسرائيل بملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان، بعدما حظرت المنشورات العدائية ضدها في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، وهجومها على حركة حماس ووصفها لها بـ (الإرهابية).

ونشرت صفحة "قف معنا بالعربية" الإسرائيلية، على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "ملكة جمال العراق سارة عيدان نشرت خلال التصعيد الإرهابي الأخير ضد إسرائيل قائلة: "بحثت في محرك جوجل باللغة العربية عن "حماس تهاجم إسرائيل"، جميع المقالات التي ظهرت بعنوان "إسرائيل تهاجم غزة" و"إسرائيل تقتل المدنيين في غزة"، هكذا يغسلون أدمغة العرب".. الإعلام العربي لا يقدم لكم الحقيقة ويوجهكم إلى حيث يريد".

وكانت سارة عيدان، نشرت سلسلة تغريدات شاركها ناشطون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إذ قالت في إحداها: "الشعب الفلسطيني لا يسعى للحصول على الحرية بل ميليشيا حماس الـ(إرهابية) تستخدم سكان غزة كدروع بشرية تطلق الصواريخ من المناطق السكنية، لذلك عندما ترد إسرائيل تستخدم صورا مروعة للضحايا وتروج لقضيتهم التي ليست مجرد حرية بل القضاء على إسرائيل!".

Not Palestinian people seeking freedom but a TERRORIST militia Hamas using Gazans as human shield firing rockets from residential areas so when Israel respond they use horrific photos of the victims & promote their cause which is not just freedom but eradication of Israel! https://t.co/oyOnsCFS1V — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 8, 2019

​وقالت في تغريدة ثانية "إن المحتجين الذين يستطيعون الحصول على 600 قذيفة ليسوا بمحتجين".

Gaza isn’t even occupied! 10,000 rockets directed at civilians? Who are Christians & Muslims. You’re calling for violence and Hamas aren’t protesters they’re terrorist militia funded by Iran. Just ask many of the Arab countries who won’t even allow them in their lands… https://t.co/6t1IjVJV84 — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 12, 2019

​كما نشرت "عيدان" العديد من التغريدات جاءت كلها في شكل ردود أفعال دافعت من خلالها عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن أخطاء حركة حماس.

Gaza isn’t even occupied! 10,000 rockets directed at civilians? Who are Christians & Muslims. You’re calling for violence and Hamas aren’t protesters they’re terrorist militia funded by Iran. Just ask many of the Arab countries who won’t even allow them in their lands… https://t.co/6t1IjVJV84 — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 12, 2019

The irony of you calling me sick and saying Israel deserve 10,000 rockets while I condemn an act of war firing 600 rockets from civilian areas in Gaza, You don’t even think about Palestinian families live there pay for Hamas mistakes, cause revenge is more important… https://t.co/TWS4yMxoSl — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 12, 2019

ووجه مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، رسالة شكر عبر موقع "تويتر" لملكة جمال العراق بعد وصفها حركة حماس بـ "الإرهابية".

وقال غرينبلات: "شكرا جزيلا يا ملكة جمال العراق 2017، لقولك الحقيقة بأن حماس منظمة إرهابية، من الأهمية بمكان أن نعلم ونذكر بوحشية حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية التي لا تؤذي الإسرائيليين فقط بل الفلسطينيين والمنطقة"، وفق تعبيره.

Thank you Miss Iraq 2017 @RealSarahIdan for speaking the truth that Hamas is a terrorist organization. It's vital we educate & remind ppl about Hamas & Palestinian Islamic Jihad's brutality that hurts not only Israelis but also Palestinians and the region. Time to speak up folks! https://t.co/n4Mts0Oz7f — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) May 16, 2019