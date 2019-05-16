إسرائيل تحتفي بالكوميديان المصري عادل إمام

احتفت إسرائيل، مساء اليوم، الخميس، بنجم الكوميديا المصري، الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، تغريدة جديدة بمناسبة عيد ميلاد الكوميديان المصري، عادل إمام.

وقالت الصفحة الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر":

بمناسبة عيد ميلادك، عادل إمام، يا بطل الكوميديا والتمثيل، تقبل أجمل التهاني من عشاق الأفلام المصرية في إسرائيل. ربنا يطول عمرك ودوام التألق.

بمناسبة عيد ميلادك #عادل_إمام يا بطل الكوميديا والتمثيل تقبل اجمل التهاني من عشاق #الافلام_المصرية في #إسرائيل. ربنا يطول عمرك ودوام التألق pic.twitter.com/TxleSOEDqP — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 16, 2019

وتحتفل مصر والوطن العربي، في السابع عشر من شهر مايو/ آيار، من كل عام بعيد ميلاد الفنان، عادل إمام، الذي يحل هذا العام (79 عاما) في غياب نجمه عن الشاشة الصغيرة، ليكسر القاعدة التي اعتاد عليها الجمهور طيلة السنوات السبع الأخيرة.

أكثر من 150 عملا فنيا شارك فيها الزعيم عادل إمام، الذي ذاع صيته منتصف سبعينيات القرن الماضي، حينما قدم البطولة في أكثر من عمل فني وأبرز موهبة فنية متميزة.

واستطاع عادل إمام أن يقدم مدرسة فنية تحمل اسمه وجيناته، كما قدم من الأبناء المخرج رامي إمام، وكذلك نجله محمد إمام الذي صار واحدا من النجوم، في الوقت الحالي.