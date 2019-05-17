سر طائرات "أنصار الله" دون طيار لا يزال مجهولا

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في وقت سابق، مسؤوليتها عن هجوم استهدف مضختي نفط رئيسيتين في منطقة الرياض بالسعودية بواسطة 7 طائرات دون طيار، مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة.

وعلق الخبير العسكري، يوري ليامين، على الحادثة لصحيفة "الأسلحة الروسية" قائلا "من المعروف أن المملكة العربية السعودية والقوات المسلحة الإمارات العربية المتحدة تستخدم بنشاط الطائرات دون طيار من طراز "CH-4" ومن طراز "Wing Loong" الصينية في هجماتها. كما تستخدم القوات الإماراتية طائرات استطلاع أمريكية من طراز "Predator". وتوفر الولايات المتحدة الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية للتحالف العربي".

UAV that was shot down by Houthi on 15.05.2019. Looks like again they used improvised SAM with R-27T or R-73 AA missiles.https://t.co/4su6iK4062 pic.twitter.com/yH7weO0YOa — Yuri Lyamin (@imp_navigator) May 17, 2019

وفي معرض حديثه عن الخسائر، قال إنه خلال العامين الماضيين، تم تدمير طائرات أمريكية من طراز "MQ-9 Reaper" بالإضافة إلى طائرات تمتلكها المملكة العربية السعودية والإمارات التي تم ذكرهم أعلاه.

وأضاف "في معظم الحالات، تم استخدام مجمعات مضادة للطائرات، من قبل أنصار الله، ذاتية الصنع باستخدام صواريخ جو — جو موجهة من طراز "R-27T" و"R-73" تمتلك رؤوس صاروخية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، حيث تم شراؤها قبل الحرب الأهلية في اليمن من قبل سلاح الجو اليمني".

© Sputnik . Aleksandr Vilf "الحوثيون" يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم على مضختي نفط في السعودية بـ 7 طائرات مسيرة

ومن جانب جماعة "أنصار الله"، فإنهم يستخدمون أيضا طائرات دون طيار لتنفيذ هجمات جوية. وبالطبع فإنهم لا يملكون طائرات لها نفس القدرة التي يمتلكها خصومهم.

وتابع "حتى وقت قريب، كان الأمر يتعلق فقط بطائرات دون طيار صغيرة قادرة على الطيران لمسافة 150 كم فقط. ومع ذلك، منذ العام الماضي، بدأت بالظهور طائرات مجهولة يصل طول أجنحتها إلى حوالي 4.5 أمتار، ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، قد يصل مداها إلى حوالي 1500 كم".

ويضيف "في تقرير خبراء الأمم المتحدة، يمكن استخدام هذه الطائرات كطائرات استطلاع تستطيع حمل رأس حربي يزن 18 كغ. ومن الممكن أن تكون الجماعة قد استخدمتها في الهجوم على مضختي النفط السعودية".