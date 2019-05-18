انفجار في وسط الموصل شمالي العراق

أصيب مواطنين عراقيين إثنين، اليوم السبت، 18 مايو/ أيار، إثر انفجار استهدف مركز محافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم، أن اعتداء إرهابي بواسطة دراجة نارية مفخخة "صغيرة الحجم" مركونة في منطقة" الدواسة"، بالجانب الأيمن لمدينة الموصل "مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد".

وأضافت الخلية، أن الإعتداء أسفر عن إصابة شخصية بجروح.

وشهدت مدينة الموصل، في الرابع من الشهر الجاري، تفجيرا مماثلا بواسطة دراجة نارية أيضاً، في منطقة المجموعة الثقافية، وأسفر عنه إصابة مدنيين إثنين بجروح.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.