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17:25 18 مايو/ أيار 2019
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    قوات الجيش الليبي في طريقها إلى طرابلس

    الجيش الليبي يعلق على أنباء إيقاف عملية طرابلس

    © REUTERS / Ismail Zetouni
    العالم العربي
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    كشف العميد خالد المحجوب آمر ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، حقيقة الأنباء التي ترددت حول احتمالية وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي.

    ونفى المحجوب في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أي تعليمات من القيادة العامة للجيش الليبي حتى الآن في هذا الإطار، وأن ما يتردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل فقط، فيما تواصل قوات الجيش الليبي عملياتها على كافة المحاور.

    قوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يخرجون من بنغازي لتعزيز القوات التي تتقدم إلى طرابلس في بنغازي
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    معركة طرابلس بوابة "داعش" للعودة إلى ليبيا... وسرت ضمن خطة التنظيم

    وأضاف المحجوب، أن قوات الوفاق تستميت من أجل السيطرة على المطار، وأن قوات الجيش الليبي أحكمت السيطرة على عدد من المحاور، وفرضت طوقا حول " الميليشيات" في العاصمة.

    وتابع أن القوات المسلحة تستمر في عملياتها التي تهدف للقضاء على القوات والمليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية، وأن الأمر لا يتعلق بدخول قلب العاصمة، إلا أنه يستهدف القضاء على الإرهابيين والمليشيات في صفوف القوات الموجودة في طرابلس.

    وكشف المحجوب أن الخسائر في قوات الجماعات والكتائب في العاصمة طرابلس وصلت إلى الثلث، وأن تلك الخسائر تعد كبيرة.

    ضمن المعلومات المتداولة أن بعض الدول تسعى لوقف العمليات في طرابلس، وأن الجولات الخارجية للمشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تأتي في هذا الإطار.

    وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس الماضي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في باريس، الأسبوع الجاري.

    ويأتي الإعلان الفرنسي عن زيارة حفتر بعد اجتماع الأخير، الخميس الماضي، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في روما، حيث تناول اللقاء الأوضاع في ليبيا ومعركة طرابلس.

    كما سبقتها زيارة المشير خليفة حفتر إلى العاصمة المصرية القاهرة، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, حكومة الوفاق, فايز السراج, خليفة حفتر, ليبيا
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