الإمارات ترحب بدعوة السعودية لعقد قمتين خليجية وعربية

رحبت الإمارات، بدعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إن هذه المبادرة ليست بالغريبة من القيادة السعودية التي طالما حرصت وعملت على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأشادت الخارجية، في هذا السياق بالدور القيادي للعاهل السعودي "في كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف".

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها إن "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات والأخطار المحيطة وإن وحدة الصف ضرورية".

وتابعت بأن "الدعوة الكريمة التي بادر بها خادم الحرمين الشريفين تمثل فرصة مهمة لدول المنطقة لتحقيق ما تصبو إليه من تعزيز فرص الاستقرار والسلام والتصدي للتحديات والأخطار المحيطة عبر موقف خليجي وعربي جماعي يحرص على أمننا المشترك وسيادتنا وإنجازاتنا".

يتبع…