مبارك يعلن تفاصيل إرسال قوات مصرية إلى السعودية والإمارات

وقال مبارك في حواره مع الإعلامية فجر السعيد: "الكويت وشعبها لهم معزة خاصة عندي، وعلاقات الأخوة ممتدة مع كثيرين من أهلها، وأنا على تواصل مع الشيخ صباح، والكويت اليوم لها دور فعال ومتوازن في العالم العربي والخليج".

وأضاف مبارك: "أبلغت بغزو الكويت فجر 2 أغسطس/آب، وكانت صدمة، وكان عندي وقتها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعاد إلى أبوظبي بطائرة الرئاسة المصرية خوفا من ضرب الرئيس العراقي صدام حسين لطائرته".

غداً في #الأنباء لقائي مع الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك وحديث مهم جداً كشف فيه العديد من أسرار الشرق الأوسط في المرحله التي كان فيها رئيساً لمصر.. حديث طويل وأسرار تكشف لأول مره وتاريخ يسجل… تابعوا #الأنباء غداً وأقروا أول لقاء صحفي للرئيس منذ أحداث يناير 2011 pic.twitter.com/fiUHflJE0u — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 18, 2019

وتابع: قلت للشيخ جابر إن صدام أبلغني أنه لا ينوي الاعتداء عسكريا.. لكن لابد أن تتخذ الكويت احتياطاتها.. وأنا على استعداد أرسل أي مساعدات دفاعية تطلبها".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH حسني مبارك يكشف شخصية منعت السلام بين سوريا وإسرائيل

كما صرح حسني مبارك أنه بعد موافقة مجلس الشعب، أرسل قوات مصرية للسعودية ضمن قوات التحالف لتحرير الكويت، كما أرسل لواء صاعقة للشيخ زايد لحماية آبار البترول بناءا على طلبه.

ولم يسبق لمبارك أن أجرى حوارا صحفيا مصورا منذ الإطاحة به من الحكم وما أعقب من سنوات في السجون والمحاكم، فيما سبق للإعلامية الكويتية أن نشرت حوارا مكتوبا مع حسني مبارك في العام 2015 قالت إنها أجرته عبر الهاتف.

وقالت صحيفة "الأنباء الكويتية" إنها ستنشر الحوار كاملا يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنه يتضمن الكثير من أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت وعواقب صفقة القرن ومعلومات عن حرب أكتوبر واستعادة سيناء وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط.