انفجار يؤدي إلى تهشم زجاج حافلة سياحية قرب أهرامات الجيزة (فيديو)

وقع انفجار في منطقة الرماية في محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، ما تسبب في تهشم زجاج حافلة سياحية.

وانفجر جسم غريب على مهبط الطريق الدائري مع الرماية في الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الحافلة، التي كان يستقلها 25 فردا من دولة جنوب أفريقيا، وسيارة ملاكى يستقلها 4 مواطنين، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

وأسفر الحادث عن إصابة البعض بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأوليه لهم.

وأكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، لـ "سبوتنيك"، أن المتحف المصري الكبير آمن، ولم تتأثر كافة مبانيه أو أسواره بالانفجار.

ويبعد موقع الانفجار عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا، بينما يبعد عن مبنى المتحف المصري الكبير مسافة تتجاوز 400 مترا.

وقال مصدر أمني لـ "سبوتنيك"، إن القوات الأمنية تقوم تمشيط المنطقة بالقرب من المتحف المصري الكبير في منطقة الرماية بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة بعد انفجار استهدف حافلة سياحية.

وقال المصدر الأمني أنه تم "تشديد الإجراءات الأمنية بحثا عن المشتبه بهم في الانفجار، كما يجري تمشيط المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة أخرى".

وتابع أن "البيانات الأولية أن من كانوا على الحافلة من جنوب أفريقيا ومصر، مشيرا إلى وقوع "إصابات سطحية لبعض الحالات وإصابات خطيرة للبعض الآخر".

وأوضح أن " هناك حالات تلقت العلاج في مكان الحادث وحالات أخرى تم نقلها إلى المستشفيات القريبة".

وأعلنت القنصلية الروسية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، أن البعثة الدبلوماسية في القاهرة تتبين ما إذا كان هناك مواطنون روس من بين المصابين في انفجار الحافلة.

وقال أحد العاملين في القنصلية الروسية لـ "سبوتنيك": "نحن نتحقق من المعلومات، ونتبين ما إذا هناك مواطنون روس في الحافلة".