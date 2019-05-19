الواقع في الورطة من بدأ الشر... "أنصار الله" توجه رسالة للسعودية

وجه محمد عبد السلام الحوثي، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" ورئيس وفد الجماعة في المفاوضات اليمنية، رسالة إلى المملة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي ضد جماعته في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، إن "الواقع في الورطة من بدأ الشر وأعلنه من واشنطن.. طائراتكم للعام الخامس تلقي نيرانها على العاصمة صنعاء وليس طهران، كفاكم عنجهية، وأنتم تحت الحماية الأمريكية".

وأضاف الحوثي "بدأتم شركم فجاءكم الرد توقفوا يتوقف الرد، وما بعد عملية التاسع من رمضان ليس كما قبل بإذن الله فتعقلوا… هل فيكم رجل رشيد؟".

الواقع في الورطة من بدأ الشر وأعلنه من واشنطن..

طائراتكم للعام الخامس تلقي نيرانها على العاصمة صنعاء وليس طهران

كفاكم عنجهية،وأنتم تحت الحماية الأمريكية

..

بدأتم شركم فجاءكم الرد

توقفوا يتوقف الرد

وما بعد عملية التاسع من رمضان ليس كما قبل بإذن الله

فتعقلوا…هل فيكم رجل رشيد؟ — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 19, 2019

​أعلنت السعودية، يوم الثلاثاء 14 مايو/ أيار الجاري، تعرض محطتين لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم بطائرات "درون" مفخخة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.