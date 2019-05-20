التحالف يعترض صاروخا باليستيا لـ"أنصار الله" في الطائف

اعترضت قوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثيين، باتجاه مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي في الطائف تصدت بدقة متناهية لصاروخ حوثي إيراني، وذلك قبيل تناول سحور اليوم الإثنين".

وأضافت، أن "هذا الاعتداء السافر يكشف حقيقة التخطيط الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في ليالي رمضان".

وأشارت، إلى "تداول مغردين مقاطع فيديو لحظة اعتراض الصاروخ جهة الجزء الشرقي الشمالي من محافظة الطائف".

وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.