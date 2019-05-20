المجلس العسكري السوداني والمعارضة يتفقان على مواصلة التفاوض

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، نتائج الجولة الأولى من المحادثات المستأنفة من أجل التوصل إلى حل للأزمة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، اليوم الاثنين، بعد توقف المحادثات بينهما 72 ساعة، اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير على أن يستأنفا مساء اليوم التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأعلن الطرفان "اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقا للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقا". وتناول الاجتماع الأخير نقاط الاتفاق التالية: "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد ثلاث سنوات".

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي: إن "الطرفين اتفقا على مواصلة جلسات التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي".

#السودان #سونا| اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على مواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري للوصول الى اتفاق حول السلطة السيادية.



وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي في تصريح صحفي فجر اليوم ان pic.twitter.com/B99LerIxsf — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 20, 2019

الجانبين ناقشا المهام التي تم التوافق عليها.



واوضح ان الطرفين امنا على النقاط التي اتفقا عليها في الجولات السابقة فيما يتصل بهياكل السلطة الانتقالية ومدتها.



واتفقا علي تكوين لجنة من قوى إعلان الحرية والتغيير لمتابعة نتائج لجنة تقصي الحقائق التي كونها المجلس العسكري بشأن احداث — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 20, 2019 #السودان #سونا| المجلس العسكري الإنتقالي: اتفقنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير على استمرار جولات التفاوض بشأن الفترة الانتقالية آخذين في الاعتبار عامل الوقت — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 20, 2019

وأضاف كباشي: "اتفقنا على تثبيت النقاط التي اتفقنا عليها مسبقا والمتعلقة بهيكلة السلطات الانتقالية والصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية".

وتابع: "اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصِّي الحقائق الخاصة بالأحداث التي وقعت في منطقة الاعتصام الاثنين الماضي، وراح ضحيتها ستة قتلى"، مشيرا إلى الاتفاق مع "الحرية والتغيير" على "تفعيل عمل اللجنة الميدانية المشتركة الخاصة بضبط الأعمال في ميدان الاعتصام حول محيط القيادة العامة للجيش".

#السودان #سونا| كباشي: خلصنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير على تثبيت النقاط التي سبق الإتفاق عليها في الجولات السابقة وهي هيكل السلطة الانتقالية في مستوياتها المختلفة الصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 20, 2019

بدوره قال ممثل "قوى الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني: إنهم "اتفقوا على معالم الفترة الانتقالية التي انبنت بصورة مرجعية على بنود إعلان الحرية والتغيير"، مشددا على مواصلتهم النقاش "حتى التوصل إلى اتفاق يلبي طموحات الشعب".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل / نيسان الحالي، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.