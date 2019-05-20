نائب في البرلمان: الحل السياسي للأزمة في ليبيا غير وارد الآن

قال عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر بعيرة، إن حكومة الوفاق تحاول من خلال زيارتها للعاصمة الروسية موسكو، المحافظة على وضعها في مواجهة الجيش الليبي، وتسعى للحصول على تأييد الجانب الروسي، وربما إلى إمدادات بالسلاح، مشيرا إلى أن كل من طرفي الصراع في ليبيا يحاول كسب مواقف من المجتمع الدولي الذي لا يتبني موقف محدد مع طرف ضد الآخر.

وعبر بعيرة في تصريحات لـ "راديو سبوتنيك" عن اعتقاده بأن مبادرات الوساطة التي تأتي من قبل المجتمع الدولي هي محض كلام ووعود، والمجتمع الدولي لا يأخذ مقترحات جادة وعاجلة تجاة عملية وقف إطلاق النار.

© REUTERS / HANI AMARA "الوفاق" تنفي وصول مدرعات تركية إلى ليبيا

وكشف بعيرة عن اجتماع مرتقب اليوم لمجلس النواب، يضم أكثر من 40 نائبا، أعلنوا عزمهم الانسحاب من الاتفاق السياسي واعتباره منتهيا، مشيرا إلى صعوبة العودة إلى مسار المفاوضات.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، أن الحل السياسي غير وارد الآن، وأن الأمور وصلت إلى مرحلة كسر العظام بين الطرفين، مشيرا إلى أن الجيش يواجه بعض الصعوبات اللوجستية، لكنه في وضع أفضل من الطرف الآخر من حيث الاستعداد للحرب.

وجاءت تصريحات بعيرة، تعليقا على اللقاء المرتقب لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، بموسكو، بنائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، ووزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، بحسب مصدر بالخارجية الروسية.