3 اجتماعات في الرياض... الجبير يستقبل مسؤولين أوروبيين

أجرى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، 3 اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين في الرياض.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين 20 مايو/ آيار، مشيرة إلى أن الاجتماعات جرت بمقر وزارة الخارجية في الرياض.

الجبير يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ويناقشان القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/vmTOljFdXC#واس pic.twitter.com/DnQBREsrnz — واس (@spagov) May 20, 2019

ولفتت الوكالة إلى أن الجبير استقبل سفير إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد، حضر اللقاء.

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة، ويناقشان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/g4Vx0Lb1b9#واس pic.twitter.com/oF13TDC0aJ — واس (@spagov) May 20, 2019

كما عقد الجبير اجتماعا مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السعودية سايمون كولينز، وأجرى اجتماعا آخر مع سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، بحسب (واس)، التي أشارت إلى أنه ناقش خلال اللقائين، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.