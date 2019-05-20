بالفيديو... متظاهرون يحاولون اقتحام السراي الحكومي في لبنان

نفذت هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الادارة العامة والمحاربين القدامى والأساتذة، اليوم الاثنين، اعتصاما حاشدا في ساحة رياض الصلح للدفاع عن حقوقهم ورفض الإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة القيام بها، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي.

واخترق عدد كبير من العسكريين المتقاعدين الطوق الأمني للسراي الحكومي وأزالوا الأسلاك الشائكة والسواتر الحديدية في محاولة للدخول إلى باحة السراي ما دفع القوى الأمنية إلى استخدام خراطيم المياه لمنع المتظاهرين وثنيهم عن التقدم، إلا أن أغلب المتظاهرين وهم من العسكريين المتقاعدين تمكنوا من التمركز أمام مدخل السراي الحكومي الرئيسي بحيث دخل وفد منهم يضم 3 عمداء متقاعدين واجتمعوا داخل السراي بوزير الدفاع الياس بو صعب.

وقال وزير الدفاع اللبناني الياس بوصعب بعد اللقاء "سمعت مطالب العسكريين المتقاعدين وهناك الكثير من المخاوف لديهم هي بالأساس أمور غير مطروحة للنقاش".

وكشف بوصعب أنه تمت زيادة 35 مليار كمساعدات اجتماعية وطبابة تعود المنفعة منها للعسكر".

وأضاف "مطالب العسكريين المتقاعدين محقة ولكن حين يتصرف البعض بهذا الشكل فهذا الامر يشوه صورة العسكريين المتقاعدين".

وأبدى الوزير أسفه لما حصل من حرق إطارات وغيرها من الأمور التي لا تليق بالعسكريين المتقاعدين.