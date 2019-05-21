الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء،، تنفيذ هجوم جوي بطائرات مسيرة، استهدف مطار نجران جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين"، "نفذ سلاح الجو المسير التابع للجماعة هجوماً بطائرة "قاصف 2كا" على مطار نجران جنوب غربي السعودية".

#المسيرة_عاجل | سلاح الجو المسير ينفذ هجوماً بطائرة قاصف 2K على مطار نجران — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) ٢١ مايو ٢٠١٩

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، أن العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران، وأسفرت عن نشوب حريق في المكان.

#المسيرة_عاجل | مصدر بسلاح الجو المسير: العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران ونشوب حريق في المكان — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) ٢١ مايو ٢٠١٩

ويأتي الهجوم غداة إعلان قوات التحالف العربي، إعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمكة المكرمة غرب السعودية، في حين نفت الجماعة صلتها بالعملية.

ووفقاً "أنصار الله"، فإن قاصف "كا2" طائرة مسيرة تنفجر من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 متراً وبشكل متشظي ولديها القدرة على حمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة.

وكشفت الجماعة، الستار عن طائرة "قاصف كا2" في العاشر من يناير الماضي / كانون الثاني، ودشنتها بشن هجوم على عرض عسكري في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء عن التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية قوله إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة عليها متفجرات.

قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن": تصعيد الهجمات الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والمنشآت المدنية تهديد إقليمي ودولي.



https://t.co/Uu65Bz5jo0#واس — واس (@spagov) ٢١ مايو ٢٠١٩

ونسبت الوكالة إلى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إن جماعة الحوثي "قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.