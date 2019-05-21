ترامب الابن يهاجم "الجزيرة" القطرية... وطلب عاجل لإدارة "فيسبوك"

وجه ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهاما لقناة "الجزيرة" القطرية، بنشر رسائل تدعو إلى الكراهية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الجزيرة تنشر فيديوهات علنية تنكر حدوث (الهولوكوست) على صفحتهم بفيسبوك. فهل تتخذ إدارة فيسبوك إجراء وتحجب صفحتهم، مثلما فعلت مع أشياء أقل من ذلك؟"

وطالب نجل ترامب، بالتوقف عن الظهور على قناة الجزيرة، عقب نشرها فيديوهات تحض على الكراهية وفقا لوصفه، وتنكر "الهولوكوست" بحق اليهود.

Al-Jazeera is now openly publishing Holocaust Denial videos on their facebook page.



Will @facebook take action & ban them for this like they've done to conservatives for far less?



Will frequent @CNN guest @mehdirhasan resign from @AlJazeera in protest of this grotesque video? pic.twitter.com/J5zd4x1FQA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 19, 2019

ومن جانبها، أوقفت قناة "الجزيرة" اثنين من صحفييها عقب نشرهما مقطع فيديو ينفي حقائق عن محرقة "الهولوكوست".

يذكر أن عدد ضحايا المحارق النازية في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم "الهولوكوست"، يقدر بنحو ستة ملايين يهودي.