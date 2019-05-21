سلامة: العنف في طرابلس هو بداية لحرب طويلة ودامية على سواحل المتوسط

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، أن "ليبيا على شفا الانزلاق في حرب أهلية والعنف في طرابلس هو بداية لحرب طويلة ودامية على سواحل المتوسط"، موضحا أن "أكثر من 460 شخص قتلوا، وأكثر من 75 ألف شخص أجبروا على مغادرة مدنهم وكلهم من المدنيين".

© AP Photo / Mohammad Hannon قلق أممي بشأن وقف إمدادات المياه إلى العاصمة الليبية طرابلس

القاهرة — سبوتنيك . وحذر سلامة، في كلمة له بمجلس الأمن، من ظهور رايات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في الجنوب الليبي مرة أخرى بعد اندلاع معارك طرابلس.

وأضاف سلامة، "في جنوب ليبيا نجد أن رايات داعش السوداء بدأت بالظهور مجددا، ومنذ الرابع من نيسان/ أبريل سجلت 4 هجمات لتنظيم داعش في جنوب ليبيا".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن، ليل الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد.