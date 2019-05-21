"تنهبها وتتلف بعضها"... السعودية تعلق على ما يفعله الحوثيون بالأغذية

علق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما وصفه بالانتهاكات من قبل الحوثيين.

وقال المركز إنه طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها العاملة في اليمن مرارًا وتكرارا بالوقوف والتصدي لانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تعترض المساعدات الإنسانية وتنهبها وتتلف بعضها، حسب صحيفة اليوم السعودية.

© AFP 2019 / Mohammed HUWAIS أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين

وأشار إلى البيان الصادر من برنامج الأغذية العالمي الذي يدين فيه المليشيات الحوثية التي تمنع العاملين الإنسانيين من توزيع الغذاء على المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، وهدد البرنامج بوقف توزيع المواد الغذائية بسبب المخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها وحظر قوافل المساعدات الغذائية ووضع العقبات أمام توزيعها، والتدخل في قوائم المستفيدين، بما يعوق عمل البرنامج وأهدافه.

وشدد المركز في بيانه على أنه آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها أقوى الإجراءات والقرارات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه التصرفات غير الإنسانية والضغط على المليشيات الحوثية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل المناطق التي يسيطر عليها.

وأكد المركز في الوقت ذاته حرص المملكة ممثلة بالمركز على إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق اليمن بما فيها المناطق التي تسيطر عليها هذه المليشيات الخارجة عن القانون الدولي.