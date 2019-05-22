الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على خلية إرهابية غربي البلاد

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على خلية إرهابية غربي البلاد كانت تخطط لتنفيذ هجمات.

© Photo / خلية الإعلام الأمني "داعش" يغزو قرية في الموصل . وجاء في بيان الاستخبارات أنه "بعملية نوعية واستباقية، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 41، من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة النعيمية بالفلوجة — الأنبار، وتلقي القبض على الرؤوس الاربعة المدبرة لها، والتي كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية خلال الأيام القادمة".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول) في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية". وتعلن السلطات الأمنية بين الحين والآخر إلقاء القبض على أفراد من بقايا التنظيم في عدة مناطق بالبلاد.