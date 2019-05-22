صحيفة: موقف لبنان "محسوم" عربيا في القمة العربية والإسلامية المقبلة

مع اقتراب القمتين العربية والإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة، برزت في الأوساط السياسية اللبنانية والعربية ماهية الموقف اللبناني من الأحداث الأخيرة في الخليج العربي والتصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة.

© AFP 2019 / JOSEPH EID بالفيديو الولايات المتحدة تكشف عن معسكرات إيرانية في لبنان

وأشارت أوساط سياسية لبنانية لصحيفة " السياسة " الكويتية، أن هناك ثقة كبيرة بقدرة القمتين العربية والخليجية وكذلك القمة الإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة، على توجيه إنذار حازم إلى إيران بضرورة وقف ممارساتها العدوانية ضد جيرانها الخليجيين، وإلا فإن الأمور قد تذهب باتجاه منحى آخر، بعد التهديدات التي وجهتها الإدارة الأميركية للقيادة الإيرانية، من أنها ستواجه بكل عنف في حال تجاوزت الخطوط الحمر، واستمرت في تصرفاتها الاستفزازية التي ستكلفها غالياً".

وكشفت المصادر للصحيفة أن الموقف اللبناني محسوم لناحية دعم الموقف العربي والخليجي، في الدفاع عن مصالح الأمن القومي العربي، وكذلك الأمر مصالح دول مجلس التعاون الخليجي التي تقف إلى جانب لبنان بشكل دائم، ما يفرض على الحكومة اللبنانية أن تبادل الأشقاء الخليجيين بالمثل، وتعلن وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وكل الدول الخليجية، في مواجهة التهديدات الإيرانية المرفوضة بكافة المقاييس.