بالفيديو... مدير مكتب محمد بن سلمان يخرج عن صمته

يستضيف البرنامج السعودي "ليوان المديفر" على قناة "روتانا خليجية"، اليوم الأربعاء، عند منتصف الليل (بتوقيت السعودية)، مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس إدارة المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، بدر العساكر.

وأعلنت قناة "روتانا خليجية"، عبر حسابها على "تويتر" عن استضافة بدر العساكر عبر شاشتها، إذ يعد هذا الظهور هو الأول لبدر العساكر عبر قناة تلفزيونية.

الليلة عند منتصف الليل على شاشة #خليجية



معالي الأستاذ #بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر ليروي لكم (حكايا مسك والشباب)



في الليوان.. تتضح الحكاية فانتظرونا pic.twitter.com/Je0w4pcEej — روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 22, 2019

وكتب الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي محمد الموسى: "سيكون لقاء ممتعا، وفيه محاور كثيرة عن مسك وتطورها العظيم، بس الصدق متحمس أعرف أكثر عن شخصية الأمير محمد، للحين نحاول نستزيد من بعض الأشخاص اللي عملوا حوله، دقته واطلاعه وعمله المستمر اللي يخليك تسأل نفسك متى يرتاح بالضبط؟ بيكون ممتع لو سمعنا المزيد من معالي بدر العساكر".

​بيكون لقاء ممتع، الأكيد بيكون فيه محاور كثير عن مسك وتطورها العظيم، بس الصدق متحمس أعرف أكثر عن شخصية الأمير محمد، للحين نحاول نستزيد من بعض الأشخاص اللي عملوا حوله، دقته واطلاعه وعمله المستمر اللي يخليك تسأل نفسك متى يرتاح بالضبط؟

بيكون ممتع لو سمعنا المزيد من معالي بدر العساكر؛ https://t.co/lY2suk6Fyz — محمد الموسى (@md_almousa) May 22, 2019

​وتسلم بدر بن محمد بن العساكر منصبه كمدير مكتب الأمير محمد بن سلمان في الـ 20 من يوليو/ تموز 2017، ويتطلع السعوديون إلى التعرف عن قرب على شخصية العساكر، بالإضافة إلى كشف المزيد عن الأمير محمد بن سلمان.