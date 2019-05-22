بالفيديو... مدير مكتب محمد بن سلمان يخرج عن صمته

وأعلنت قناة "روتانا خليجية"، عبر حسابها على "تويتر" عن استضافة بدر العساكر عبر شاشتها، إذ يعد هذا الظهور هو الأول لبدر العساكر عبر قناة تلفزيونية.
الليلة عند منتصف الليل على شاشة #خليجية— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 22, 2019
معالي الأستاذ #بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر ليروي لكم (حكايا مسك والشباب)
في الليوان.. تتضح الحكاية فانتظرونا pic.twitter.com/Je0w4pcEej
وكتب الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي محمد الموسى: "سيكون لقاء ممتعا، وفيه محاور كثيرة عن مسك وتطورها العظيم، بس الصدق متحمس أعرف أكثر عن شخصية الأمير محمد، للحين نحاول نستزيد من بعض الأشخاص اللي عملوا حوله، دقته واطلاعه وعمله المستمر اللي يخليك تسأل نفسك متى يرتاح بالضبط؟ بيكون ممتع لو سمعنا المزيد من معالي بدر العساكر".
بيكون لقاء ممتع، الأكيد بيكون فيه محاور كثير عن مسك وتطورها العظيم، بس الصدق متحمس أعرف أكثر عن شخصية الأمير محمد، للحين نحاول نستزيد من بعض الأشخاص اللي عملوا حوله، دقته واطلاعه وعمله المستمر اللي يخليك تسأل نفسك متى يرتاح بالضبط؟
بيكون ممتع لو سمعنا المزيد من معالي بدر العساكر؛ https://t.co/lY2suk6Fyz— محمد الموسى (@md_almousa) May 22, 2019
وتسلم بدر بن محمد بن العساكر منصبه كمدير مكتب الأمير محمد بن سلمان في الـ 20 من يوليو/ تموز 2017، ويتطلع السعوديون إلى التعرف عن قرب على شخصية العساكر، بالإضافة إلى كشف المزيد عن الأمير محمد بن سلمان.
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