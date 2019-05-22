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    عضو في القوات الديموقراطية السورية قسد يتفحص امرأة بعد أن غادرت آخر موقع كان تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) في باغوز، في محافظة دير الزور شمال سوريا، 27 فبراير/ شباط 2019.

    إطلاق سراح إيطالي ظل مسجونا في سوريا لنحو 3 سنوات

    © AFP 2019 / Bullent Kilic
    العالم العربي
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    قال مكتب رئيس وزراء إيطاليا اليوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراح رجل إيطالي ظل مسجونا في سوريا لنحو ثلاث سنوات.

    الحياة بعد الحرب، حي صلاح الدين، حلب، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    سوريا: سقوط قذيفتين صاروخيتين وسط مدينة حلب
    وحسب "رويترز" أضاف المكتب في بيان "أُطلق سراح المواطن الإيطالي أليساندرو ساندريني إثر جهود مكثفة، في بلد أجنبي، بالتنسيق والتعاون بين المخابرات والشرطة القضائية ووحدة إدارة الأزمات بوزارة الخارجية في إيطاليا".

    كان ساندريني (32 عاما)، وهو من مدينة بريشا بشمال إيطاليا، قد سافر جوا إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لقضاء عطلة.

    وقال جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص بسوريا اليوم الأربعاء إن هناك ضرورة إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية التي تصاعد فيها العنف في الآونة الأخيرة، وإن الولايات المتحدة تعمل من أجل وقف الاشتباكات التي فرضت ضغوطا هائلة على المدنيين هناك.

    وأضاف جيفري، وهو أيضا المبعوث الخاص إلى التحالف العالمي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي، في جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "ما نحتاجه حقا في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار".

    ومضى يقول "تلك الصراعات، والمناوشات هنا وهناك… تضع فقط ضغوطا هائلة على المدنيين، وتثير شبح اندلاع اشتباك بين دولة وأخرى". وتابع "لذلك فنحن نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا وإعادة الوضع إلى وقف إطلاق النار الذي توصلنا إليه منذ سبتمبر/ أيلول".

    وفر ما يقرب من 180 ألف شخص بسبب تصاعد العنف في شمال غرب سوريا، آخر معقل كبير للجماعات المسلحة. وقتل عشرات الأشخاص في قصف نفذته الحكومة في الأسابيع الثلاثة الماضية.

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    أخبار سوريا, إطلاق سراح, رئيس وزراء إيطاليا, إيطاليا, سوريا
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