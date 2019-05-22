إطلاق سراح إيطالي ظل مسجونا في سوريا لنحو 3 سنوات

قال مكتب رئيس وزراء إيطاليا اليوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراح رجل إيطالي ظل مسجونا في سوريا لنحو ثلاث سنوات.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy سوريا: سقوط قذيفتين صاروخيتين وسط مدينة حلب

وحسب "رويترز" أضاف المكتب في بيان "أُطلق سراح المواطن الإيطالي أليساندرو ساندريني إثر جهود مكثفة، في بلد أجنبي، بالتنسيق والتعاون بين المخابرات والشرطة القضائية ووحدة إدارة الأزمات بوزارة الخارجية في إيطاليا".

كان ساندريني (32 عاما)، وهو من مدينة بريشا بشمال إيطاليا، قد سافر جوا إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لقضاء عطلة.

وقال جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص بسوريا اليوم الأربعاء إن هناك ضرورة إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية التي تصاعد فيها العنف في الآونة الأخيرة، وإن الولايات المتحدة تعمل من أجل وقف الاشتباكات التي فرضت ضغوطا هائلة على المدنيين هناك.

وأضاف جيفري، وهو أيضا المبعوث الخاص إلى التحالف العالمي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي، في جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "ما نحتاجه حقا في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار".

ومضى يقول "تلك الصراعات، والمناوشات هنا وهناك… تضع فقط ضغوطا هائلة على المدنيين، وتثير شبح اندلاع اشتباك بين دولة وأخرى". وتابع "لذلك فنحن نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا وإعادة الوضع إلى وقف إطلاق النار الذي توصلنا إليه منذ سبتمبر/ أيلول".

وفر ما يقرب من 180 ألف شخص بسبب تصاعد العنف في شمال غرب سوريا، آخر معقل كبير للجماعات المسلحة. وقتل عشرات الأشخاص في قصف نفذته الحكومة في الأسابيع الثلاثة الماضية.