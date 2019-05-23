الدفاع الروسية: المسلحون يطلقون 4 صواريخ من الراجمات باتجاه قاعدة "حميميم"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المسلحين أطلقوا 4 صواريخ من الراجمات باتجاه قاعدة "حميميم" في سوريا، وأنه تم العثور على جميع الصواريخ وتدميرها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "حوالي 19:00 قام المسلحون بإطلاق 4 قذائف من راجمة صواريخ باتجاه قاعدة "حميميم". وتم الكشف على جميع الصواريخ باستخدام وسائل الدفاع الجوي وتدميرها. وتم تدمير منصة إطلاق المسلحين في منطقة تخفيض التصعيد في إدلب من قبل سلاح الجو الروسي".

© Sputnik . Bassel Shartouh طائرات دون طيار تستهدف محطة توليد الكهرباء في حماة السورية بخمس قذائف

ووفقا للبيان، تستمر القوات السورية بدعم من القوات الجوية الروسية بصد هجمات الإرهابيين من تنظيم "جبهة النصرة" في المناطق الجنوبية من مناطق تخفيض التصعيد في إدلب.

كما أكدت الوزارة أن المسلحين في سوريا اعتبارا من 22 أيار/مايو ، يحاولون الاستيلاء على بلدة كفر نبودة الاستراتيجية في ريف حماة الشمالي، وخسائر الإرهابيين تتمثل في دبابتين وثلاث راجمات للصواريخ ومقتل أكثر من 140 عنصرا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "منذ مساء يوم 22 أيار/مايو، يحاول المسلحون الاستيلاء على بلدة كفر نبودة من جهة الشرق. وحتى اللحظة فان خسائر الإرهابيين تتمثل بدبابتين وثلاث راجمات للصواريخ ومقتل أكثر من 140 مسلحا. الاشتباكات مستمرة في كفر نبودة".

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب، والتي توجه ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

وكان الجيش السوري قد بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة، وتل عثمان، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق، المنطقتين الاستراتيجيتين.