"أنصار الله" تعلن هجوما ثالثا على مطار سعودي وتدمير منظومة باتريوت

قال مصدر عسكري في سلاح الجو المسير لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن هجوما بطائرة من طراز "قاصف 2" استهدف مطار نجران الإقليمي في ثالث هجوم خلال 72 ساعة.

وأوضح المصدر لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن العملية استهدفت منظومة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية في المطار، بعد رصد استخباراتي دقيق.

© AFP 2019 / سلاح يقلب الموازين... ضربات جوية متتالية تهدد 300 هدف آمن في السعودية

وكان سلاح الجو المسير قد نفذ، صباح الأربعاء، عملية هجومية بطائرة من الطراز ذاته، استهدفت مرابض الطائرات الحربية على مطار نجران الإقليمي، وفقا لـ"المسيرة".

وصباح الثلاثاء الفائت، نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة من الطراز ذاته مستهدفا مخزنا للأسلحة في المطار ذاته ما أسفر عن نشوب حريق في المكان المستهدف.

وذكرت "المسيرة" أن سلاح الجو المسير نفذ، في 14 مايو/أيار الجاري، عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية، حيث شنت 7 طائرات مسيرة هجمات طالت منشآت حيوية في العمق السعودي.

وأقرت السعودية بتعرض محطتي الضخّ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة.

يشار إلى أن السلطات السعودية أعادت افتتاح مطار نجران الإقليمي في السادس من الشهر الحالي، بعد أربع سنوات من الإغلاق.

واتّهم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الثلاثاء، الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين في اليمن بـ"قدرات نوعية" من صواريخ بالستية وطائرات دون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها"، في إشارة إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.