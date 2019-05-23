رغم درجات الحرارة المرتفعة... نجران في السعودية تتعرض لموجة سيول مدمرة (فيديو)

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لاجتياح السيول لبعض محافظات نجران، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت.

وتوضح الفيديوهات، غرق بعض طرقات نجران، ومداهمة السيول الجارفة الأحياء السكنية، بعد اندفاعها من الجبال.

يشار إلى أن الأوضاع المناخية غير مستقرة في نجران منذ السبت الماضي، إذ شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة نجران ومحافظات شروره وخباش وحبونا ويدمه ومراكز بئر عسكر والخانق وهدادة والحصينية، سالت على إثرها الأودية والشعاب.