تسجيل
15:18 24 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان

    "حزب الله" يتخذ إجراءات تاريخية ويتحضر للمرحلة المقبلة

    © AFP 2019 / Mahmoud Zayyat
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تضييق الخناق على "حزب الله" اللبناني من خلال عقوبات اقتصادية تقوم بفرضها على الشركات والشخصيات المقربة منه، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني الداعم الأساسي للحزب.

    مقاتل لحزب الله أمام مدفع صاروخي
    © AFP 2019 / LOUAI BESHARA
    مع أكثر من 2000 هدف لبناني... هل إسرائيل قادرة على فتح جبهة مع "حزب الله"
    ومع تطبيق مفعول العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، كشف تقرير فرنسي عن مدى تأثير هذه العقوبات وانعكاسها على "حزب الله" اللبناني.

    وكشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير بعنوان "لبنان: تراجع المساعدات الإيرانية يدخل حزب الله في حمية"، أن بفعل العقوبات الأمريكية اضطرت إيران إلى  تخفيض دعمها المالي للحزب إلى ما يعادل النصف، ما أدى إلى تخفيض رواتب عناصر الحزب.

    وبحسب مصدر مقرب من الحزب للصحيفة الفرنسية، فإن التخفيضات المالية بلغت حوالي الثلثين، وهذا ما انعكس بدوره على المساعدات والتعويضات المالية لعوائل شهدائه.

    أما الضربة المؤلمة للحزب بحسب الراوي، فكانت للعناصر العسكرية المتفرغة فيه من خلال انخفاض الأجور إلى نسبة 50 في المائة.

    وأشار التقرير إلى أن القيود الأمريكية على التحويلات المالية والمصرفية للحزب أثرت على وضعه المالي خصوصا بعد كشف خلايا تمويل في أوروبا وخصوصا في بلجيكا.

    من جهة أخرى، اعتبر محللون لبنانيون لموقع "لبنان الجديد"، أن الحزب يواجه تحديات جدية وكبيرة، لكن هذا لا يدعو للقلق فهو نجح في عزل نفسه عن بعض الضغوط المالية والعقوبات التي يتعرض لها، بحيث لم تنجح العقوبات الأمريكية في خنق مصادر تمويله غير المنتظمة. كما أنّ هناك خيارات أخرى يدور النقاش حولها في عدد من الأوساط القريبة من "حزب الله"، تقول بتوثيق الترابط القائم بين الحزب والدولة اللبنانية.

    أما البعض الآخر فاقترح فكرة تطبيق النموذج العراقي في لبنان من خلال تحويل الحزب إلى جهاز لبناني خاضع للدولة كما هي الحال مع "الحشد الشعبي" في العراق.

    لكن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى نضوج الظروف. فمن جهة، سيكون على الحزب أن يوافق على ذلك ضمن طرح متكامل يعتمد الاستراتيجية الدفاعية. وهذا أمر يريد الحزب تحقيقه وفق شروطه. كما يحتاج إلى توافق وطني عام بعيد كل البعد عن التطبيق حاليا.

    انظر أيضا:

    مع أكثر من 2000 هدف لبناني... هل إسرائيل قادرة على فتح جبهة مع "حزب الله"
    صحيفة بريطانية: حاخام يساعد إسرائيل في العثور على أنفاق لـ"حزب الله"
    الولايات المتحدة تفاوض لبنان... النفط مقابل "حزب الله"
    "قتل وخطف جنود أمريكيين"... أسرار استخباراتية تكشف رسالة قاسم سليماني إلى حزب الله
    إدانة أمريكي بالانتماء لـ"حزب الله" والتخطيط لهجمات
    وزيرة داخلية لبنان تربط نزع سلاح "حزب الله" بإسرائيل
    الكلمات الدلالية:
    حزب الله, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الروسية دينا أفيرينا خلال أدائها في فقرة الجمباز الإيقاعي مع شريط في بطولة الجمباز الإيقاعي الأوروبية في مدينة باكو، أذربيجان
    ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية"...وشاب يطلب يد فتاة في مهرجان "كان"..إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    صفقة القرن: كيف تبدو خارطة فلسطين الجديدة
    "صفقة القرن": كيف تبدو خارطة "فلسطين الجديدة"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك