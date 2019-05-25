ليبيا: الجيش الليبي يتقدم في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة طرابلس

أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش التابع للقيادة للجيش الليبي، أن قوات الجيش الليبي تقدمت خلال 72 ساعة الأخيرة في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى سيطرتهم على منطقة الأحياء البرية بالكامل.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "تقدمات قوات الجيش الليبي خلال 72 ساعة الأخيرة كانت ممتازة جدا للوحدات العسكرية في عدة نقاط، أبرزها تطهير منطقة الأحياء البرية بالكامل".

وأشار إلى أن "الجيش الليبي قد تمكن من تدمير 16 آلية للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس باستخدام الأسلحة الذكية للقوات البرية وعدد كبير دمر بقوة سلاح الجو وغنم 3 آليات وخسائر بالجملة في صفوف المليشيات المسلحة".

وكان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.