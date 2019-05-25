طيران التحالف يستهدف تعزيزات "أنصار الله" في حجة

استهدف طيران "التحالف العربي" في اليمن، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية للحوثيين في محافظة حجة.

وذكرت قناة "العربية" أن التعزيزات عبارة عن مركبات عسكرية تحمل ذخائر أسلحة وتقل عناصر مسلحة كانت في طريقها إلى الجبهات التي يسيطرون عليها.

© REUTERS / Khaled Abdullah وزارة الصحة بصنعاء لـ"سبوتنيك": قصف التحالف أدى لمقتل وجرح 52 ألف يمني

وكان مصدر عسكري يمني أكد، يوم الأحد الماضي، أن الجيش حرر عدة قرى في محافظة حجّة تحت غطاء قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عقب هجوم على مواقع الحوثيين، وذلك بحسب "العربية".

وذكرت القناة أن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف "أنصار الله"، بمنطقة البداح بمديرية عبس، سقطت فيها قيادات ميدانية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم، منذ 26 مارس/ آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تسيطر جماعة أنصار الله عليها.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.